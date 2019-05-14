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Bruno Gagliasso responde crítica por não ter filho biológico

Ator, que é pai de Titi com Giovanna Ewbank, comentou que 'ser mãe e pai é amar incondicionalmente'

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:27

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:27

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: 10 anos de casados em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso
Bruno Gagliasso publicou uma foto sensual ao lado da mulher Giovanna Ewbank nesta segunda-feira, 13, e recebeu um comentário sobre a paternidade e maternidade de ambos. Uma internauta disse ter "ranço desse casal" após comentar que "filhos biológicos que é bom nada, né?".
O ator, educadamente, respondeu o comentário e foi elogiado por muitas outras pessoas. "A Giovanna costuma dizer que aprendeu com a vida que não existe essa de biológico ou natural quando ser mãe e pai é amar incondicionalmente, cuidar, educar e proteger alguém. Eu aprendi também! Torço para a vida te dar essa oportunidade. De coração", escreveu Gagliasso.
No último sábado, 11, durante o programa Altas Horas, da TV Globo, Giovanna Ewbank relembrou o dia em que Titi, filha do casal, perguntou de que barriga ela tinha nascido. A apresentadora comentou que tinha se preparado para aquela pergunta, mas, na hora, foi espontânea.
"Eu contei para ela que ela nasceu da barriga de um anjo. E falei: 'Põe a mão na minha barriga, está sentindo alguma coisa?'. Ela disse que não. 'Então agora põe a mão no meu coração'. E perguntei se estava sentindo alguma coisa. Ela disse: 'Sim, seu coração está batendo'. E eu falei: 'Pois é filha, o meu coração está batendo para você, tudo que vem do coração é de muito amor, é de muita verdade, então isso que é importante, que meu coração vai estar batendo sempre por você'", contou Giovanna.
A atriz comentou ainda que "uma coisa que aprendi é que é muito comum a gente falar 'ah, filho adotivo, filho biológico, filho natural' e eu aprendi a partir da maternidade que esse nome não tem peso nenhum, não significa nada, a partir do momento que você conhece, se transforma em mãe e vive esse amor incondicional, o cuidado, a proteção com alguém, é tudo a mesma coisa".

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