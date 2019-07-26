Um menino

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam mais um filho

Os dois já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano.

Publicado em 26 de julho de 2019 às 00:39 - Atualizado há 6 anos

Giovanna Ewbank, Titi e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anunciaram nesta quinta-feira, 25, que adotaram mais uma criança, nascida no Malawi, Bless, um menino de 4 anos. Os dois já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano.

"É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso", informa comunicado divulgado por Bruno em seu Instagram.

"Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas, pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino", encerra o comunicado.

Em maio deste ano, Bruno Gagliasso respondeu a um internauta que o criticou por "não ter filhos biológicos".

"A Giovanna costuma dizer que aprendeu com a vida que não existe essa de biológico ou natural quando ser mãe e pai é amar incondicionalmente, cuidar, educar e proteger alguém. Eu aprendi também! Torço para a vida te dar essa oportunidade. De coração", afirmou, à época.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta