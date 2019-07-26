Home
>
Famosos
>
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam mais um filho

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam mais um filho

Os dois já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano.

Agência Estado

Publicado em 26 de julho de 2019 às 00:39

 - Atualizado há 6 anos

Giovanna Ewbank, Titi e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anunciaram nesta quinta-feira, 25, que adotaram mais uma criança, nascida no Malawi, Bless, um menino de 4 anos. Os dois já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

"É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso", informa comunicado divulgado por Bruno em seu Instagram.

LEIA TAMBÉM
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso levam Titi para conhecer a África
Giovanna Ewbank diz que sua família tem castelo na Escócia
Bruna Marquezine diz que quer adotar criança e sonha em ter ONG
Ainda segundo a nota, "a adoção da criança correu em sigilo, como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano".

"Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas, pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino", encerra o comunicado.

Em maio deste ano, Bruno Gagliasso respondeu a um internauta que o criticou por "não ter filhos biológicos".

"A Giovanna costuma dizer que aprendeu com a vida que não existe essa de biológico ou natural quando ser mãe e pai é amar incondicionalmente, cuidar, educar e proteger alguém. Eu aprendi também! Torço para a vida te dar essa oportunidade. De coração", afirmou, à época.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

adoção bruno gagliasso giovanna ewbank

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais