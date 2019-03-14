Bruno Gagliasso comemora 10 anos de casado com Ewbank: "Me faz forte"

"Dez! Dez anos juntos. Nove, casados. Os melhores dez anos da minha vida. Os dez anos mais felizes. E quando vejo tudo que construímos, tudo que lutamos, tudo que amamos, penso que toda essa felicidade é pouca, porque há muito mais por vir. Mais maduros, mais conscientes, mais fortes. Juntos, crescendo em amor. Seguimos um, mas sem esquecer de nossas individualidades. E sempre fortalecendo um ao outro. Você me faz forte, completo e uma pessoa melhor. E quero fazer o mesmo por você. Felizes primeiros dez anos, amor!", escreveu.