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Só amor

Bruno Gagliasso comemora 10 anos de casado com Ewbank: "Me faz forte"

Ator se declarou para a amada nas redes sociais, que respondeu: "Que venham mais 10 anos"

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:43

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:43
Quinta-feira, dia 14 de março de 2019, é data especial para Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O casal está comemorando 10 anos de casamento e o global, para homenagear a amada, fez um post na web. 
"Dez! Dez anos juntos. Nove, casados. Os melhores dez anos da minha vida. Os dez anos mais felizes. E quando vejo tudo que construímos, tudo que lutamos, tudo que amamos, penso que toda essa felicidade é pouca, porque há muito mais por vir. Mais maduros, mais conscientes, mais fortes. Juntos, crescendo em amor. Seguimos um, mas sem esquecer de nossas individualidades. E sempre fortalecendo um ao outro. Você me faz forte, completo e uma pessoa melhor. E quero fazer o mesmo por você. Felizes primeiros dez anos, amor!", escreveu. 
Gio agradeceu o textão e agradeceu: "Que venham mais 10, meu amor! Porque essa vida é pouca para tudo o que quero viver com você e nossa filha! Te amo". 

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