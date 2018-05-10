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Bruna Marquezine segue ex-BBB e fã pergunta: Quanto ela pagou?

Ana Clara entrou na discussão também com um comentário divertido: 'já já eu deposito, Bruna'.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 17:40

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 17:40

Bruna Marquezine e Ana Clara, do BBB 18 Crédito: Reprodução | Internet
Os números de Ana Clara, do BBB 18, não param de crescer nas redes sociais. Já teve quem mandou indireta de que ela comprava seguidores e quem ainda não aceita que outras celebridades estão a seguindo. Bruna Marquezine foi uma das celebridades mais recentes a seguir a integrante da família Lima nas redes sociais e foi questionada por uma fã.
Bruna e Ana Clara entraram na brincadeira e responderam de um jeito engraçadinho Crédito: Reprodução | Twitter
Quanto será que a Ana Clara pagou para a Bruna segui-la?, perguntou a fã. Milhões, querida. Milhões, respondeu Bruna bem humorada. Ana Clara entrou na 'discussão' também com um comentário divertido: Já já eu deposito, Bruna. A ex-BBB é uma das participantes mais seguidas da história. Está atrás apenas de Grazi Massafera e Sabrina Sato.

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