Bruna Marquezine segue ex-BBB e fã pergunta: Quanto ela pagou?

Os números de Ana Clara, do BBB 18, não param de crescer nas redes sociais. Já teve quem mandou indireta de que ela comprava seguidores e quem ainda não aceita que outras celebridades estão a seguindo. Bruna Marquezine foi uma das celebridades mais recentes a seguir a integrante da família Lima nas redes sociais e foi questionada por uma fã.
Quanto será que a Ana Clara pagou para a Bruna segui-la?, perguntou a fã. Milhões, querida. Milhões, respondeu Bruna bem humorada. Ana Clara entrou na 'discussão' também com um comentário divertido: Já já eu deposito, Bruna. A ex-BBB é uma das participantes mais seguidas da história. Está atrás apenas de Grazi Massafera e Sabrina Sato.