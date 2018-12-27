Bruna Marquezine responde fã sobre reatar com Neymar: 'Conto de fadas'

Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine

Cansada de ler e de ouvir especulações sobre se ela volta ou não volta a namorar o jogador Neymar, Bruna Marquezine resolveu rebater algumas críticas feitas por fãs na internet. Eles entraram em uma discussão a respeito da vida pessoal da atriz, e ela não gostou. O casal terminou em outubro a relação.

Em uma das publicações, uma fã escreveu: "Eles odeiam falar de vida pessoal. Para mim, ele [Neymar] foi um falso". Em seguida, uma outra fã respondeu: "Ficar calado seria bem melhor", sobre possíveis falsidades que cometia.

Irritada, Bruna leu os comentários e entrou na conversa. "Seria melhor só pra vocês, né? Que gostam de ficar maquiando a verdade. Fico boba com vocês que sabiam de tudo (porque fuxicavam até descobrir) e ainda assim acreditam nesse conto de fadas", publicou.

Nisso, a discussão entre mais seguidores só aumentou. Alguns defendiam que se ambos estivessem felizes não teriam terminado. Outros apoiavam a atriz e afirmavam que da vida dela cuidava ela.

Em seguida, um amigo de Bruna deu sua opinião. "Você termina com alguém que está feliz? Se não está feliz termina, certo? Inteligência passou longe", escreveu, dando a entender que o casal já não curtia mais a união. A mensagem ganhou uma curtida da atriz.

Antes de ambos terminarem, Marquezine havia engrossado o coro do movimento #EleNão, que criticava a eleição do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A atriz também disse que era mentira as especulações de que o casal tinha terminado o namoro por divergências políticas.