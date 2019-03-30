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Amor

Bruna Marquezine mostra momentos com crianças em Angola

Nas redes sociais, a atriz compartilhou as imagens com a seguinte legenda: 'amor simples e puro'

Publicado em 30 de Março de 2019 às 18:58

Publicado em 

30 mar 2019 às 18:58
Bruna Marquezine compartilha os momentos que viveu em Kuito Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos e vídeos de registrando momentos de sua viagem à Aldeia Nissi, em Angola, país situado na África, onde tem feito trabalhos sociais. Bruna brincou, dançou e se divertiu ao lado das crianças que vivem no local. "Amor. Em estado bruto. Simples, puro", escreveu em seu Instagram.
Em outro vídeo, registrou um encontro musical na aldeia: "Os anjos devem cantar bem assim." Por fim, a atriz sugeriu aos seus seguidores que contribuam com uma "vaquinha" online criada para arrecadar fundos para melhorar a estrutura do local, que atende 1.206 crianças e 245 mulheres atualmente.
O valor previsto é de R$ 256 mil até 27 de junho. No primeiro dia, já foram arrecadados R$ 129 mil, mais que a metade do valor total. Se você quer contribuir ou saber mais sobre o projeto, clique no endereço eletrônico a seguir: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/aldeia-nissi-fase2.
Também é possível 'apadrinhar' uma criança da Aldeia Nissi.

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