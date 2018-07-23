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Bruna Marquezine frequenta cultos de igreja evangélica no Rio

Igreja que atriz frequenta tem muitos jovens entre os frequentadores

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 12:16
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine
Não é fácil ser Neymar, como dizem os próprios amigos do jogador. Mas também não é fácil ser Bruna Marquezine. Por isso, a atriz tem se apegado à fé em cultos que tem ido na igreja evangélica Mananciais, na Barra, zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, foi de lá, que no domingo de manhã, ela postou dois vídeos durante o show do cantor gospel Fernandinho, e se emocionou com os versos Deus é tão bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim.
Desde que começou a ir aos cultos, Marquezine se aproximou de outros frequentadores da igreja, como a líder de adoração e cantora Larissa Araújo, a quem ela passou a seguir no Instagram há algumas semanas. Em seu momento de fé e oração, a atriz pede privacidade, não posa para fotos e frequenta o lugar como qualquer outro fiel.
De acordo com o Extra, com muitos jovens entre seu público, a Igreja Mananciais foi fundada pelo casal de pastores Ricardo e Aline Carvalho e tem quatro unidades no Rio: Campo Grande, Bento Ribeiro, Duque de Caxias, além da Barra.
Ansiamos por criar uma cultura onde todos prezam pelo louvor, amam a Palavra, valorizam a família, experimentam sinais e maravilhas, guardam a honra e buscam o avivamento. Somos apaixonados pelas pessoas, pela nossa cidade e pelo mundo é assim descrita a igreja em seu site oficial, que traz algumas expressões em inglês em sua página ("No Press Power buscamos, acima de tudo o Reino de Deus e a sua manifestação") e disponibiliza até um aplicativo com informações para os fiéis.
Bruna Marquezine frequenta cultos de igreja evangélica no Rio Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine

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