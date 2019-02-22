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"Brumar" vive

Bruna Marquezine e Neymar dão sinais de que se reaproximaram

Casal é considerado um dos mais ioiôs do mundo dos famosos

Publicado em 

22 fev 2019 às 18:09

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 18:09

Bruna Marquezine e Neymar em campanha publicitária Crédito: Elvis Moreira/Divulgação
O amor entre Bruna Marquezine e Neymar pode estar renascendo das cinzas - não que isso seja algo inédito. Mas o fato é que, depois de um término bastante conturbado, os dois estão dando sinais de que o namoro pode ser reatado, segundo informações às que teve acesso o site TV Foco. 
Nesta sexta-feira (22), a foto que o casal tinha em seus perfis do Instagram voltou a aparecer no feed dos fãs, o que não passou desapercebido pelos olhares atentos dos seguidores.
Na rede social existe uma ferramenta que oculta os registros, mas que pode ser desfeita instantaneamente. 
Alguns dos fãs de "Brumar" ficaram encantados com esse forte sinal de reaproximação dos dois. 

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