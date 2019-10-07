Publicado em 7 de outubro de 2019 às 07:37
- Atualizado há 6 anos
Bruna Marquezine até tentou, mas não conseguiu fugir dos jornalistas que a abordaram na noite deste sábado (5), na área VIP da Cidade do Rock.
Estava todo mundo querendo saber sobre os beijos protagonizados por ela e Gian Luca, irmão da atriz Giovanna Ewbank, na noite de sexta (4).
Questionada se é possível considerar que ela está vivendo um novo romance, a ex-namorada do jogador Neymar foi sucinta em sua resposta. "Eu não sei. Não consigo saber o futuro."
Cercada por seguranças, a atriz garantiu que, apesar do assédio, consegue curtir o festival: "Fico tranquila".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o