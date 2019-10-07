Tudo em família! Será?

Bruna Marquezine abre o jogo sobre namoro com irmão de Ewbank

Cercada por seguranças, a atriz garantiu que, apesar do assédio, consegue curtir o Rock in Rio: "Tranquila"

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 07:37 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

Bruna Marquezine até tentou, mas não conseguiu fugir dos jornalistas que a abordaram na noite deste sábado (5), na área VIP da Cidade do Rock.

Estava todo mundo querendo saber sobre os beijos protagonizados por ela e Gian Luca, irmão da atriz Giovanna Ewbank, na noite de sexta (4).

Questionada se é possível considerar que ela está vivendo um novo romance, a ex-namorada do jogador Neymar foi sucinta em sua resposta. "Eu não sei. Não consigo saber o futuro."

Cercada por seguranças, a atriz garantiu que, apesar do assédio, consegue curtir o festival: "Fico tranquila".

