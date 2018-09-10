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"Drag king"

Bruna Linzmeyer se veste de homem em evento lésbico com a namorada

A atriz voltará à TV em 'O Sétimo Guardião', na Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:20

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:20

Bruna Linzmeyer prestigiou a namorada, Priscila Fiszman, na festa Oficina de Drag King (expressão artística em que pessoas de um gênero se vestem maquiam e se comportam de acordo com o padrão do gênero masculino, assim como as drag queens). O evento aconteceu no Parque Lage, na zona Sul do Rio. 
. Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal Extra, prestes a voltar à TV em O Sétimo Guardião, próxima novela das nove da Globo, a atriz improvisou um cavanhaque e bigode e se vestiu do sexo oposto encarnando o boy do mato. Ela ainda se jogou no evento com um adesivo no peito escrito meu voto é sapatão.

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