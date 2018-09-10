Bruna Linzmeyer se veste de homem em evento lésbico com a namorada

Bruna Linzmeyer prestigiou a namorada, Priscila Fiszman, na festa Oficina de Drag King (expressão artística em que pessoas de um gênero se vestem maquiam e se comportam de acordo com o padrão do gênero masculino, assim como as drag queens). O evento aconteceu no Parque Lage, na zona Sul do Rio.

De acordo com o jornal Extra, prestes a voltar à TV em O Sétimo Guardião, próxima novela das nove da Globo, a atriz improvisou um cavanhaque e bigode e se vestiu do sexo oposto encarnando o boy do mato. Ela ainda se jogou no evento com um adesivo no peito escrito meu voto é sapatão.