Bruna Linzmeyer é criticada por foto do carnaval: 'Vandalismo'

Você ia gostar que um artista dançasse em cima de um ponto de ônibus, mesmo que em época de carnaval? Pois Bruna Linzmeyer está recebendo altas críticas após de se prestar a esse papel. Em uma foto postada pela própria atriz em sua conta do Instagram, ela aparece beijando a namorada, Priscila Visman - e os internautas não estão perdoando. "Nossa, mais que foto legal, que exemplo, que maravilha, vandalismo legal", criticou uma internauta. "Se fosse qualquer outra pessoa, ou se fosse qualquer pessoa da comunidade, seria vandalismo, bandido e por aí vai, mas são 'artistas', daí o discurso muda", escreveu outra.