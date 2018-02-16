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POLÊMICA

Bruna Linzmeyer é criticada por foto do carnaval: 'Vandalismo'

Atriz subiu - e dançou - em cima de um ponto de ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 22:57

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 22:57

Você ia gostar que um artista dançasse em cima de um ponto de ônibus, mesmo que em época de carnaval? Pois Bruna Linzmeyer está recebendo altas críticas após de se prestar a esse papel. Em uma foto postada pela própria atriz em sua conta do Instagram, ela aparece beijando a namorada, Priscila Visman - e os internautas não estão perdoando. "Nossa, mais que foto legal, que exemplo, que maravilha, vandalismo legal", criticou uma internauta. "Se fosse qualquer outra pessoa, ou se fosse qualquer pessoa da comunidade, seria vandalismo, bandido e por aí vai, mas são 'artistas', daí o discurso muda", escreveu outra.
"O amor é lindo, mas a falta de noção é foda. Um ato de vandalismo não fica menos errado por ser protagonista de uma cena de amor. Respeito é liberdade. E liberdade nunca deve ser desculpa para falta de educação", disparou outra internauta.
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Bruna vestia um short vermelho combinando com a parte de cima do biquíni e uma pochete. A namorada, um vestido com uma barriga de grávida. Em uma outra foto, a atriz ainda aparece em cima de outro monumento da cidade.
Bruna Linzmeyer curte carnaval no Rio de Janeiro Crédito: Instagram / Bruna Linzmeyer
Bruna Linzmeyer curte carnaval no Rio de Janeiro Crédito: Instagram / Bruna Linzmeyer

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