Bruna Linzmeyer diz que perdeu contratos após se declarar lésbica

03/01/2019 - Bruna Linzmeyer exibe pelos embaixo do braço em ensaio para a Marie Claire Crédito: Bruna Castanhera/Marie Claire

Bruna Linzmeyer é a personagem principal da edição de janeiro da revista Marie Claire. "Muito contente de começar esse ano de braços abertos na grama e no sol e na capa", escreveu no Instagram. Em entrevista à publicação, a atriz fala sobre sua carreira e ativismo.

"Claro que perdi contratos por me assumir lésbica, mas também ganhei novas oportunidades. E claro que fiquei assustada, principalmente porque tinha um apartamento para pagar e meus pais não são ricos, pelo contrário. Mas não tive muita escolha. Ou me assumia e vivia a minha vida, ou tinha um câncer, tinha depressão. Adoecia. A minha sorte é que, por outro lado, me posicionar aproximou de mim marcas que pensam como eu, que acreditam que o exercício da liberdade é valioso", disse.