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Lançamento de "O Sétimo Guardião"

Bruna Linzmeyer beija a namorada em festa: 'Só tenho medo de ter medo'

Bruna foi ao lançamento da novela 'O Sétimo Guardião', a próxima a ocupar o horário nobre da Globo

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:36
Bruna Linzmeyer foi acompanhada da namorada, Priscila Visman, ao evento de lançamento Crédito: Reprodução/Fabiano Battaglin/Gshow
Bruna Linzmeyer foi à festa de lançamento de "O Sétimo Guardião", próxima novela das 21h da Globo. Junto dela, sua namorada, Priscila Fiszman. A atriz, que dá vida à ambiciosa Lourdes Maria na trama de Aguinaldo Silva, não poupou carinhos à amada durante a première e deu até um beijo na boca da moça em frente aos fotógrafos. 
As duas estão juntas desde o carnaval de 2016, mas só assumiram oficialmente o namoro em agosto do ano passado. 
Em entrevista ao jornal Extra, Bruna declarou: "Eu só tenho medo de ter medo. Eu só mostro o que eu quero mostrar. O que é realmente privado, íntimo, continua privado, íntimo. Essa resposta se estende para minha família, para a Priscila e para todo mundo. Minha vida continua razoavelmente igual. Quanto mais eu conto para o mundo o que eu quero, mas o mundo me devolve coisas que eu quero. Têm muitos trabalhos legais chegando, alguns filmes que eu estou interessada, um que estou filmando agora, outro que vai estrear semana que vem. Então, os trabalhos se conectam de acordo com o que você espera e quer deles. Quanto a isso, eu estou muito feliz". 
Bruna ainda vai estrelar em dois filmes, sendo "O Que Resta", de Fernanda Teixeira, e "Circo Místico". Neste último, a atriz vai interpretar uma contorcionista. 

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