Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Liberdade"

Bruna Linzmeyer afirma que o seu corpo e o seu amor são livres

De acordo com a publicação, ela ouvia desde adolescente as pessoas a descrevendo como alguém livre

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 01:34

Publicado em 

25 jan 2019 às 01:34
A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: @brunalinzmeyer | Bruna Linzmeyer
A atriz Bruna Linzmeyer, da novela o 'Sétimo Guardião' publicou nesta quinta-feira (24) foto dos pelos da sua axila acompanhada de um texto sobre liberdade. "Para mim, meu prazer, meu corpo e meu amor são livres", escreveu em seu perfil no Instagram.
De acordo com a publicação, ela ouvia desde adolescente as pessoas a descrevendo como alguém livre. "Achava legal, mas não entendia exatamente o que isso significava", destacou ao afirmar que só começou a entender a dimensão "desse rolê quando minhas escolhas, para alguns, começaram a ser aberração, quando meu amor ficou duvidável e objetificado. Quando houve uma tentativa de tirar de mim o meu próprio poder de escolha, sobre mim mesma".
E continuou: "eu me apaixono por quem eu quiser, não importa se é mulher ou homem cis, não-binárie ou trans; se eu quiser também, só transo, sem me apaixonar. Raspo meus pelos e meu cabelo ou pinto eles cor de arco-íris. Uso as roupas que me der vontade, largas, velhas, vestido de marca vermelho justinho, salto alto, maquiagem, cara lavada. Me enfio em qualquer caixinha para ter certeza de que não pertenço a nenhuma delas."
"O que penso é que as palavras e as caixinhas são importantes e servem para nossa luta, para que possamos dar nome às coisas e assim poder conversar sobre elas, escrever nos livros, avançar na história, nas leis, no mundo acadêmico, para salvar vidas que se machucam e morrem só por causa do preconceito em relação a essas caixinhas." 
A atriz sugeriu ainda que cada um deve ser o que quiser. "Se se eu bato esse papo aqui com vocês é para dizer com meu coração: sejam o que vocês quiserem, amem quem vocês quiserem, usem seus corpos como bem entenderem. Teu corpo é teu e serve a ti e ao teu prazer. Desde que tuas escolhas não agridam ninguém, faz o que tu quiseres. Muda, inclusive, de ideia, se quiseres", finalizou a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados