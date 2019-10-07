Home
Bruna Griphao nega affair com Gabigol e se diz chateada com fofocas

Último trabalho da atriz foi na novela 'Orgulho e Paixão', na qual viveu Lídia

CRIS VERONEZ

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 16:19

 - Atualizado há 6 anos

Gabigol e Bruna Griphão foram flagrados na saída do festival de rock (Alexandre Vidal/Flamengo - Crédito: Reprodução/Instagram

Após ser fotografada deixando a área vip da Cidade do Rock acompanhada por Gabigol, 23, na última madrugada, a atriz Bruna Griphao, 20, garante que não ficou com o jogador do Flamengo.

"A gente se conhece sim, mas somos amigos", disse ela, frisando que está solteira. "Não está rolando nada entre nós."

Sem fugir da abordagem dos jornalistas, a loira, no entanto, desabafa: "É chata essa especulação".

Ela diz ainda que não deixaria de ficar com alguém se tivesse vontade, mas acredita que o festival de rock não seja a melhor opção de evento para a paquera. "Estou suada e nojenta. Não é hora de pegar bofe", disse, aos risos.

Griphao esteve no ar recentemente como a cômica Lídia em "Orgulho e Paixão", novela das 18h da Globo que terminou em setembro de 2018. Ela também fez parte do elenco do folhetim "Avenida Brasil" (2012), que será reprisado a partir desta segunda (7).

"Com certeza vou chorar quando me assistir. Eu me conheço", disse, emocionada.

