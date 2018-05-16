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Brumar

Bruna e Neymar ganham R$ 1,8 milhão em campanha de roupas íntimas

Tanto a atriz quanto o jogador estavam ganhando por hora

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 12:28
Bruna Marquezine e Neymar em campanha publicitária Crédito: Elvis Moreira/Divulgação
O casal Brumar acaba de estrelar sua primeira campanha publicitária. Bruna e Neymar ganharam R$ 1,8 milhão para vestirem roupas íntimas e protagonizarem cenas quentes em um comercial da C&A para o Dia dos Namorados. 
De acordo com o Extra, toda a produção envolvida está à altura do cachê. A campanha foi gravada no Rio, no dia 28 de abril, em dois estúdios do Polo Rio Cine e Vídeo, na Barra. O fotógrafo italiano Giampaolo Sgura veio especialmente ao Brasil para o trabalho.
A equipe era formada no total por quase 120 pessoas, segundo o Extra. Bruna Marquezine e Neymar ficaram em camarins separados, cada um com seu maquiador. O espaço reservado à atriz tinha velas espalhadas e até massagista. Uma equipe veio de Barcelona só para cuidar do craque.
Foram seis horas de gravação, sem muito tempo para descanso. De acordo com o Extra, tanto a atriz quanto o jogador estavam ganhando por hora, e cada minuto de atraso teria que ser recompensado em cifras. Neymar e Marquezine ainda assinam as peças com que aparecem no comercial.

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