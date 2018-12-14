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Brasileira responde vídeo em que Miss EUA critica colegas do Miss Universo

Americana é chamada de xenófoba por criticar Miss Camboja e Miss Brasil

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 18:28
14/12/2018 - A americana Sarah Rose Summers, 23, candidata a Miss Universo 2018 Crédito: Instagram/@sarahrosesummers
Na manhã desta quinta (13), vazou um vídeo da americana Sarah Rose Summers, 23, candidata a Miss Universo 2018, fazendo comentários em um tom supostamente de deboche sobre as habilidades de se comunicar em inglês de algumas de suas concorrentes, como a Miss Camboja, Miss Vietnã e até a Miss Brasil, Mayra Dias, 27.
"Não tive muito tempo de acompanhar essa repercussão, mas independentemente de qualquer comentário, o momento agora é de focar na final", disse a amazonense à reportagem.
No vídeo, que está circulando pelas redes, Summers teceu suas impressões para as misses Austrália, Francesca Hung, 24, e Colômbia, Valeria Morales, 20, em uma suposta transmissão ao vivo de rede social.
"A Miss Camboja não fala uma palavra em Inglês e não há outra pessoa aqui que fale sua língua. Francesca disse que ela deve se sentir muito isolada. Mas acho que ela deve se sentir confusa o tempo todo", declarou Summers em parte dos comentários.
Sobre a brasileira, quem levantou a bola foi Morales, afirmando que Dias não fala inglês, e Summers complementou que a Miss Portugal também falava português e que ambas poderiam conversar entre si.
"Vou dar o meu melhor e estou feliz em estar representando o Brasil no Miss Universo. Eu tenho conhecido ótimas mulheres de diferentes partes do planeta, diferentes culturas, e cada uma tem a sua riqueza. Todas nós que chegaram até aqui temos potencial de vencer. Conto com a torcida do povo brasileiro!", completou Mayra.
A final do Miss Universo 2018 acontece neste domingo (16) em Bancoc, na Tailândia, e será transmitido no Brasil ao vivo a partir das 22h pela TNT e pela Band TV.
* Texto de FÁBIO LUÍS DE PAULA

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