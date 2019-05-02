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Brad Pitt presenteia Jennifer Aniston com mansão milionária

Imóvel custou US$ 79 milhões

Publicado em 

02 mai 2019 às 11:36

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 11:36

Crédito: Reprodução/Instagram @bradpittoffcial
O ator Brad Pitt, 55, deu um presente de aniversário de US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões) a Jennifer Aniston, que completou 50 anos em fevereiro. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, ele presenteou a ex-mulher com a casa em que o dois moravam na época em que ainda estavam juntos. 
Uma fonte próxima ao ator disse à publicação que Pitt descobriu recentemente que a casa, localizada em Beverly Hills, Los Angeles, estava a venda e fez questão de comprá-la para a ex, que lamentava não ter ficado com sua "casa dos sonhos" após o divórcio. 
Pitt e Aniston ficaram casados de 2000 a 2005 e teriam terminado por causa do suposto envolvimento de Pitt com
Angelina Jolie
, 43, com quem ele casou posteriormente. Jennifer, que terminou o relacionamento com Justin Theroux no início de 2018, só voltou a ter contato com Pitt depois que o ator se separou de Angelina, em 2016. 
Com Aniston e Pitt solteiros, os fãs e a mídia especulam sobre uma possível reconciliação do casal. A ida do galã à festa de 50 anos da atriz aumentou essa especulação. Também estiveram na festa Gwyneth Paltrow (outra ex-namorada de Pitt), Robert Downey, Jr., Reese Witherspoon, Courtney Cox, Barbra Streisand, entre outros.

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