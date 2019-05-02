Brad Pitt presenteia Jennifer Aniston com mansão milionária

Crédito: Reprodução/Instagram @bradpittoffcial

Brad Pitt, 55, deu um presente de aniversário de US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões) a Jennifer Aniston, que completou 50 anos em fevereiro. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, ele presenteou a ex-mulher com a casa em que o dois moravam na época em que ainda estavam juntos. O ator, 55, deu umde US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões) a, que completou 50 anos em fevereiro. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, elecom a casa em que o dois moravam na época em que ainda estavam juntos.

Uma fonte próxima ao ator disse à publicação que Pitt descobriu recentemente que a casa, localizada em Beverly Hills, Los Angeles, estava a venda e fez questão de comprá-la para a ex, que lamentava não ter ficado com sua "casa dos sonhos" após o divórcio.

Pitt e Aniston ficaram casados de 2000 a 2005 e teriam terminado por causa do suposto envolvimento de Pitt com

, 43, com quem ele casou posteriormente. Jennifer, que terminou o relacionamento com Justin Theroux no início de 2018, só voltou a ter contato com Pitt depois que o ator se separou de Angelina, em 2016.