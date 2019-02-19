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Reviravolta

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow se falam em festa de Jennifer Aniston

Pitt e Gwyneth Paltrow namoraram três anos entre 1994 e 1997, e chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento não terminou bem

Publicado em 

19 fev 2019 às 12:47

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 12:47

Crédito: Divulgação
O ator Brad Pitt, 55, parece disposto a fazer as pazes com o passado. Depois de voltar a ter contato e comparecer ao aniversário de 50 anos da atriz Jennifer Aniston, sua ex-mulher, no dia 9 de fevereiro, na mesma celebração, ele também conversou de forma amigável com outra ex, a atriz Gwyneth Paltrow, 46. As informações são do site Radar Online.
Pitt e Gwyneth Paltrow namoraram três anos entre 1994 e 1997, e chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento não terminou bem. De acordo com o site, desde então, a situação ficou estranha entre os atores, e eles não se falavam mais. 
Mas na festa de Aniston, eles conseguiram quebrar a barreira e, segundo uma fonte ouvida pelo Radar Online, "tiveram uma conversa ótima". "Agora, eles estão bem."
Gwyneth Paltrow foi casada com Chris Martin, vocalista do Coldplay, por 13 anos. O casal tem dois filhos. Atualmente, ela namora o roteirista e diretor Brad Falchuk.
Já Brad Pitt e Jennifer Aniston ficaram casados por cinco anos entre 2000 e 2005. O casamento teria acabado por causa do suposto envolvimento de Pitt com Angelina Jolie, com quem tem seis filhos. Jennifer e o ex só voltaram a ter contato depois que o ator se separou de Angeline em 2016.  
Jennifer, por sua vez, terminou o relacionamento com o ator Justin Theroux no início do ano passado. Com Aniston e Pitt solteiros, os fãs e a mídia especulam sobre uma possível reconciliação do casal. A ida do galã à festa aumentou essa especulação.

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