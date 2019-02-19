Brad Pitt e Gwyneth Paltrow se falam em festa de Jennifer Aniston

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O ator Brad Pitt, 55, parece disposto a fazer as pazes com o passado. Depois de voltar a ter contato e comparecer ao aniversário de 50 anos da atriz Jennifer Aniston, sua ex-mulher, no dia 9 de fevereiro, na mesma celebração, ele também conversou de forma amigável com outra ex, a atriz Gwyneth Paltrow, 46. As informações são do site Radar Online.

Pitt e Gwyneth Paltrow namoraram três anos entre 1994 e 1997, e chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento não terminou bem. De acordo com o site, desde então, a situação ficou estranha entre os atores, e eles não se falavam mais.

Mas na festa de Aniston, eles conseguiram quebrar a barreira e, segundo uma fonte ouvida pelo Radar Online, "tiveram uma conversa ótima". "Agora, eles estão bem."

Gwyneth Paltrow foi casada com Chris Martin, vocalista do Coldplay, por 13 anos. O casal tem dois filhos. Atualmente, ela namora o roteirista e diretor Brad Falchuk.

Já Brad Pitt e Jennifer Aniston ficaram casados por cinco anos entre 2000 e 2005. O casamento teria acabado por causa do suposto envolvimento de Pitt com Angelina Jolie, com quem tem seis filhos. Jennifer e o ex só voltaram a ter contato depois que o ator se separou de Angeline em 2016.