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FAMÍLIA

Brad Pitt e Angelina Jolie estariam próximos de acordo sobre guarda de filhos

Próximo julgamento é no dia 4 de dezembro de 2018

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:42
Angelina Jolie e Brad Pitt Crédito: Divulgação
Brad Pitt, 54, e Angelina Jolie, 42, travaram uma briga na Justiça pela guarda de seus seis filhos desde a separação, em setembro de 2016. No entanto, os ânimos estão prestes a se acalmarem.
Fontes próximas a Jolie disseram ao site norte-americano The Blast que o objetivo do casal é chegar a um acordo antes do próximo julgamento, em 4 de dezembro deste ano.
De acordo com a publicação, a formalização do acordo de custódia das crianças permitiria um foco maior na questão financeira do divórcio.
Brad Pitt e Angelina Jolie ficaram juntos por 12 anos. Três filhos foram adotados e os outros três são biológicos.

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