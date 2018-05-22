Bonner se diverte ao imitar espectador durante 'Jornal Nacional'

William Bonner se diverte na bancada do 'Jornal Nacional', ao lado de Renata Vasconcellos ao comentar o vídeo do projeto "O Brasil Que Eu Quero" Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYJornal NacionalENTITY_apos_ENTITY/ Globo

Um momento inusitado chamou atenção no "Jornal Nacional" exibido na última segunda-feira, 21: o apresentador William Bonner deu risada e resolveu fazer uma imitação ao vivo durante o telejornal.

Após a exibição do quadro "O Brasil que eu Quero", em que telespectadores enviam vídeos - na horizontal - revelando seus desejos para um País melhor, Bonner achou graça no discurso contundente contra políticos corruptos feito por Osmar Alves dos Santos, cidadão de Aragominas, no interior do Tocantins.