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TELEVISÃO

Bonner se diverte ao imitar espectador durante 'Jornal Nacional'

Apresentador achou forte a reclamação do espectador no quadro 'O Brasil Que Eu Quero'

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 20:38
William Bonner se diverte na bancada do 'Jornal Nacional', ao lado de Renata Vasconcellos ao comentar o vídeo do projeto "O Brasil Que Eu Quero" Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYJornal NacionalENTITY_apos_ENTITY/ Globo
Um momento inusitado chamou atenção no "Jornal Nacional" exibido na última segunda-feira, 21: o apresentador William Bonner deu risada e resolveu fazer uma imitação ao vivo durante o telejornal.
Após a exibição do quadro "O Brasil que eu Quero", em que telespectadores enviam vídeos - na horizontal - revelando seus desejos para um País melhor, Bonner achou graça no discurso contundente contra políticos corruptos feito por Osmar Alves dos Santos, cidadão de Aragominas, no interior do Tocantins.
"E aí, Maju, viu que recado forte lá?", questionou o apresentador no momento seguinte, em bom humor, introduzindo a previsão do tempo. "Tenha vergonha na cara, seu político safado!", continuou, imitando inclusive o sotaque do espectador.

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