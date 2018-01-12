Boneco de Silvio Santos é furtado no interior de SP e gera campanha

Silvinho, boneco de Silvio Santos, decora os prédios da SBT fora da grande São Paulo Crédito: Foto: Foto cedida por Marcelo Casagrande/ SBT

Dois jovens foram vistos furtando um boneco do apresentador Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), na madrugada desta quinta-feira, 11, no interior do Estado de São Paulo. O caso está sendo tratado como vandalismo, contra o qual a emissora começou a campanha Devolvam o Silvinho, por enquanto apenas na televisão.

O gente de jornalismo da unidade de São José do Rio Preto, Marcelo Casagrande, explicou ao E+ que nas unidades da emissora fora da grande São Paulo é montada uma praça nos moldes do cenário da Praça é Nossa, programa de comédia do SBT. É nessa pracinha que estava o boneco, furtado por volta das 3h30 da última quinta.

As imagens de segurança registraram o vandalismo: o boneco estava preso em uma estrutura de ferro e chumbado no chão, e mesmo assim foi furtado. Os suspeitos gastaram pelo menos um minuto para retirar o Silvinho.

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Casagrande comenta que, apesar de a cidade ter cerca de 500 mil habitantes, sem muitos turistas, é comum que os próprios moradores tirem foto no local. A pracinha é meio lúdica. No entanto, ele afirma ter se surpreendido. Por que furtar um boneco?