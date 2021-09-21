Boca Rosa veste o filho com marca capixaba em festa de "mêsversário"

Bianca Andrade e Fred com primeiro filho, Cris Crédito: Instagram/bianca

Bianca Andrade, a Boca Rosa, comemorou o "mêsversário" do filho, Cris, nesta semana. A blogueira impressionou ao mostrar detalhes da comemoração do segundo mês do bebê, que contou até com look de marca capixaba. Inclusive, a marca deve vestir o pequeno nos próximos eventos.

Com o tema Lua de CRIStal, o macacão, feito sob medida para o Cris, foi produzido em Vila Velha e tem detalhes bordados em lua e estrela. Feliz com o resultado, Bianca ainda fez um desfile do pequeno. "Verificado Meu primeiro fashion film mostrando o lookinho", escreveu ela ao publicar o vídeo.

A marca, que fez parte do enxoval do pequeno, ainda prometeu inovação nos próximos looks. "Se preparem pois vamos inovar nos mêsversários do baby Cris, os temas estão demais! Lua de CRIStal, que nos faz sonhar… e foi assim, um sonho!", escreveu nas redes sociais.