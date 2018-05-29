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Blake Lively dirigiu até a maternidade antes de dar à luz

Revelação foi feita pelo marido da atriz, o ator de Deadpool, Ryan Reynolds, no Twitter

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:56
Blake Lively é a estrela do filme A Simple Favor, no qual sua personagem, Emily Nelson, misteriosamente desaparece. O marido da atriz, Ryan Reynolds, ficou muito curioso para saber o que acontece com a personagem, tanto que pediu publicamente para sua mulher lhe contar - e acabou revelando um fato curioso.
No Twitter, Reynolds publicou: "Você pode me contar. Nós somos casados. Você já dirigiu o carro até o hospital quando você estava dando à luz. Então, o que raios aconteceu com Emily?".
Então Blake respondeu, brincando com a situação: "Ah, querido, de todos os segredos que eu estou guardando de você, esse deveria ser o que menos te preocupa. Acredite".
A interação deixou os fãs de ambos muito animados, e muitos seguidores brincaram com o fato de Ryan ter sido levado para a maternidade por Blake e não ao contrário. "Parece que foi uma boa viagem de família", comentou uma seguidora. "Ei, você precisa explicar isso melhor. Como foi que ela acabou dirigindo até a maternidade enquanto estava em trabalho de parto?", perguntou outra.
O filme A Simple Favor tem Blake Lively e Anna Kendrick como protagonistas e estreia no dia 14 de setembro.

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