Biel tem que ficar ao menos 200 metros longe da ex, determina Justiça

Biel e Duda Castro Crédito: Reprodução/Instagram

O juiz Fabio Pando de Matos, de São Paulo, determinou que Biel se mantenha ao menos 200 metros longe de sua ex-esposa Duda Castro por violência doméstica. Segundo o colunista Leo Dias, a medida protetiva de urgência, baseada na Lei Maria da Penha, foi pedida pela advogada da modelo, Maristela Basso, temendo a integridade física da jovem.

De acordo com Leo Dias, o funkeiro também não pode contatar Duda por meio de quaisquer meios de comunicação. Em caso de descumprimento da ordem, o artista está sujeito a prisão preventiva.