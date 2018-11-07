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Determinação

Biel tem que ficar ao menos 200 metros longe da ex, determina Justiça

Defesa de Duda Castro pediu medida protetiva temendo a integridade física da modelo

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 13:57
Biel e Duda Castro Crédito: Reprodução/Instagram
O juiz Fabio Pando de Matos, de São Paulo, determinou que Biel se mantenha ao menos 200 metros longe de sua ex-esposa Duda Castro por violência doméstica. Segundo o colunista Leo Dias, a medida protetiva de urgência, baseada na Lei Maria da Penha, foi pedida pela advogada da modelo, Maristela Basso, temendo a integridade física da jovem. 
De acordo com Leo Dias, o funkeiro também não pode contatar Duda por meio de quaisquer meios de comunicação. Em caso de descumprimento da ordem, o artista está sujeito a prisão preventiva. 
Para a defesa de Duda, a modelo foi vítima de um plano perverso do funkeiro para conseguir o green card - visto permanente - e se estabelecer legalmente nos Estados Unidos. 

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