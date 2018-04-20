Biel será julgado nos EUA por agredir a esposa

Biel e Duda Crédito: Reprodução

Há um ano morando nos Estados Unidos, Biel já é acusado de agredir fisicamente a esposa, Duda Castro, de 26 anos, com quem ainda é oficialmente casado. De acordo com informação publicada pelo colunista Leo Dias, a agressão aconteceu no Domingo de Páscoa, em Los Angeles. No próximo dia 26 de abril o caso será julgado na Corte Americana.

Segundo o colunista, Duda relatou que uma discussão entre o casal fez com que Biel levasse 13 pontos na testa e a moça fosse agredida não só por ele, mas por sua irmã, Giovana, mesmo depois de desmaiada. De acordo com Leo Dias, a modelo acabou presa apesar dos machucados em um plano que ela acusa ter Biel e seus amigos como mandantes.

GREEN CARD

A preocupação maior, como publicou Leo Dias, era de que o funkeiro não perdesse seu Green Card e nem os bens depois do divórcio - já em andamento. Para o colunista, a relação dos dois nunca foi tranquila, já que Biel alegava nunca ter dinheiro - apesar dos contratos que firmava - e fazia a modelo custear a casa, viagens e objetos de luxo que ele mesmo comprava. Duda acumulou uma dívida de US$ 12 mil dólares e perdeu a casa onde morava.