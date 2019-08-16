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Atriz

Bianca Bin e Globo rescindem contrato após dez anos de parceria

A Globo não confirma essa informação

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 06:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 06:54
A atriz Bianca Bin, 28, que viveu a mocinha Clara em "O Outro Lado do Paraíso" (Globo), no ano passado, não renovou o seu contrato com a TV Globo.
Segundo a emissora, a decisão ocorreu em comum acordo entre as partes e nada impede que a atriz seja escalada para uma nova obra no futuro. 
Crédito: Guilherme Lima/Reprodução/Instagram @biancafbin
A Globo não teria interesse em renovar com a atriz, porque Bin recusou dois papeis na sequência, segundo o site Notícias da TV. A Globo não confirma essa informação.
A atriz teria sido convidada para a novela "Salve-se Quem Puder", próxima trama das sete, mas recusou por conflito de agenda. Bin também teria sido escalada para interpretar a vilã Josiane em "A Dona do Pedaço" (Globo), papel atual de Agatha Moreira.
No momento, a atriz está dedicada a trabalhos no cinema e no teatro, segundo nota divulgada por sua assessoria de imprensa. "São escolhas de direcionamento de carreira e que servem para deixar a imagem descansar. Infelizmente, a agenda não permitiu fazer a próxima novela".
Bianca Bin está na Globo desde 2009 quando estreou em "Malhação". Logo depois, ela viveu Fátima em "Passione" (2010) e marcou sua carreira com Açucena de "Cordel Encantado" (2011), sucesso da dupla de autoras Duca Rachid e Thelma Guedes, que foi reprisada recentemente pela TV Globo. 
A atriz está no elenco do filme "Assalto na Paulista", que deve estrear em 2020 e tem Eriberto Leão como protagonista. 

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