Beyoncé usa vestido dourado na première de "O Rei Leão"

Publicado em 15 de julho de 2019 às 11:35 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @vogument

A cantora americana Beyoncé Knowles, 37, atraiu todos os olhares ao chegar na première europeia do live-action de "O Rei Leão". Em Londres, a diva chegou ao evento com um vestido longo de cord dourada em um tecido todo brilhante.

Ao lado do marido, o rapper Jay-Z, a estrela cumprimentou o príncipe Harry e a mulher, a duquesa Meghan Markle, que também compareceram ao local.

Beyoncé dubla a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que no original terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

As vozes de Beyoncé, Glover e Rogen estão na canção "Can You Feel the Love Tonight", que teve a nova versão produzida pelo produtor e compositor Pharrel Williams.

No Brasil, a cantora Iza será a intérprete da felina Nala, e Ícaro Silva fará a dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight".

Junto com a pré-venda de ingressos nos cinemas para o filme, a Disney divulgou a trilha sonora da produção. O álbum físico será lançado no dia da estreia do filme nos Estados Unidos, 19 de julho. Aqui, a produção chega na quinta-feira (18).

Beyoncé fez parte da produção musical do filme. Além de emplacar uma composição dela, "Spirit", a americana lançou uma coletânea dedicada ao filme. O álbum "The Lion King: The Gift" tem a participação de diversos artistas e faz "um mergulho nos sons da África", segundo definição da artista.

O compositor alemão Hans Zimmer, responsável pela trilha original da animação de 1994, revitalizou as canções para este novo longa, inclusive o clássico "Never Too Late", que deu a Elton John e Tim Rice o Oscar e o Grammy de melhor trilha sonora daquele ano.

Pharrell Williams produziu outras faixas clássicas, como "Hakuna Matata", "The Lion Sleeps Tonight", "Mbube". Ele foi um dos músicos recrutados para fazer as versões. Zimmer ainda convidou a Re-Collective Orchestra.

A nova versão da animação, que fez sucesso nos anos 1990, agora é retratada em uma forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade. A direção é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).

