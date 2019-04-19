Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beyoncé

Beyoncé revela que quase perdeu um dos gêmeos durante sua gravidez

A cantora revelou que durante a gravidez houve uma pré-eclâmpsia, que é uma síndrome que significa um aumento da pressão arterial tanto da mãe quanto dos bebês em seu ventre.

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 22:34

Publicado em 

18 abr 2019 às 22:34
Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rumi e Sir Crédito: Reprodução/Twitter
A cantora Beyoncé, 37, revelou que quase perdeu um de seus gêmeos quando estava grávida por conta de uma complicação antes do parto. Segundo ela, houve uma pré-eclâmpsia, que é uma síndrome que significa um aumento da pressão arterial tanto da mãe quanto dos bebês em seu ventre. "No útero, o coração de um dos meus bebês parou algumas vezes, então eu tive que passar por uma cesariana de emergência", disse.
A declaração foi dada no documentário "Homecoming: A Film By Beyoncé", liberado nesta quarta (17) na Netflix e que mostra parte da trajetória da norte-americana, além de apresentações dela, como a do Coachella 2018.
"Meu corpo passou por mais coisas do que eu achei que ele aguentava", revelou Beyoncé. A descoberta da gravidez ocorreu em 2016 e foi uma surpresa tanto para ela quanto para o marido, o rapper Jay-Z. Hoje, as crianças, Rumi e Sir Carter, têm quase dois anos e estão ótimas.
Os primeiros 15 minutos do documentário são dedicados a imagens das apresentações, antes que entre a parte documental, com depoimentos e explicações sobre o resgate da cultura negro que Beyoncé pretendeu trazer com aqueles shows. A banda marcial negra, por exemplo, foi uma homenagem às faculdades e universidades negras. Show e documentário se intercalam até o fim.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gravidez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados