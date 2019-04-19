Beyoncé revela que quase perdeu um dos gêmeos durante sua gravidez

Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rumi e Sir Crédito: Reprodução/Twitter

A cantora Beyoncé, 37, revelou que quase perdeu um de seus gêmeos quando estava grávida por conta de uma complicação antes do parto. Segundo ela, houve uma pré-eclâmpsia, que é uma síndrome que significa um aumento da pressão arterial tanto da mãe quanto dos bebês em seu ventre. "No útero, o coração de um dos meus bebês parou algumas vezes, então eu tive que passar por uma cesariana de emergência", disse.

A declaração foi dada no documentário "Homecoming: A Film By Beyoncé", liberado nesta quarta (17) na Netflix e que mostra parte da trajetória da norte-americana, além de apresentações dela, como a do Coachella 2018.

"Meu corpo passou por mais coisas do que eu achei que ele aguentava", revelou Beyoncé. A descoberta da gravidez ocorreu em 2016 e foi uma surpresa tanto para ela quanto para o marido, o rapper Jay-Z. Hoje, as crianças, Rumi e Sir Carter, têm quase dois anos e estão ótimas.

Os primeiros 15 minutos do documentário são dedicados a imagens das apresentações, antes que entre a parte documental, com depoimentos e explicações sobre o resgate da cultura negro que Beyoncé pretendeu trazer com aqueles shows. A banda marcial negra, por exemplo, foi uma homenagem às faculdades e universidades negras. Show e documentário se intercalam até o fim.