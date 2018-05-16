Beyoncé e Solange tiveram ajuda psicológica para lidar com a fama

Beyoncé e Solange Crédito: Reprodução/Instagram

Há alguns dias, Tina Knowles Lawson, arquiteta e mãe de Beyoncé e Solange Knowles, deu uma entrevista ao programa Architects of Chance no Facebook, e falou um pouco sobre como foi a criação de suas filhas.

Ela contou que, quando eram adolescentes, Beyoncé e Solange tiveram acompanhamento psicológico, uma espécie de aconselhamento, para Beyoncé, mais velha, aprender a ser mais sensível com a irmã mais nova. "Solange tinha uns cinco anos quando a Beyoncé já era uma superstar na nossa cidade. Então eu as levei para um aconselhamento para que, desde cedo, Beyoncé pudesse ser mais sensível com Solange, com o que ela teria de lidar. Eu gastei muito tempo ensinando minhas meninas a não serem inseguras", disse.