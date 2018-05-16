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CASOS DE FAMÌLIA

Beyoncé e Solange tiveram ajuda psicológica para lidar com a fama

Objetivo era Beyoncé aprender a ser mais sensível com a irmã mais nova

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 21:44
Beyoncé e Solange Crédito: Reprodução/Instagram
Há alguns dias, Tina Knowles Lawson, arquiteta e mãe de Beyoncé e Solange Knowles, deu uma entrevista ao programa Architects of Chance no Facebook, e falou um pouco sobre como foi a criação de suas filhas.
Ela contou que, quando eram adolescentes, Beyoncé e Solange tiveram acompanhamento psicológico, uma espécie de aconselhamento, para Beyoncé, mais velha, aprender a ser mais sensível com a irmã mais nova. "Solange tinha uns cinco anos quando a Beyoncé já era uma superstar na nossa cidade. Então eu as levei para um aconselhamento para que, desde cedo, Beyoncé pudesse ser mais sensível com Solange, com o que ela teria de lidar. Eu gastei muito tempo ensinando minhas meninas a não serem inseguras", disse.
Tina contou que sempre tentou criar uma ambiente em que a negatividade e a competição não existam, porque, quando ela mesma era criança, sentia que sua mãe amava mais seu irmão do que ela. "No meu salão, por exemplo, eu falava para meus cabeleireiros apoiarem uns aos outros, nunca falar por trás ou serem negativos. Sem competição. E assim as fofocas foram embora", contou.

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