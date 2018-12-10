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Beyoncé canta em casamento de herdeira de homem mais rico da Índia

Cantora participa de evento junto com personalidades do mundo de Bollywood

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:10
Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé
Beyoncé participou de um show inusitado em sua carreira: a cantora se apresenta na cerimônia de casamento da herdeira de um dos homens mais ricos da Índia. Isha Ambani, de 27 anos, é filha do bilionário indiano Mukesh Ambani. A união oficial será nesta terça-feira, 11, mas as festividades já começaram no fim de semana. A herdeira se une com Anand Piramal, de 33 anos. São três dias de música, dança e rituais na cidade de Udaipur.
Além de Beyoncé, foram convidados os principais nomes do mundo de Bolywood, que viajaram em dezenas de voos fretados. Entre as atrações do casamento está o show privado da americana. Não foi divulgado o valor do cachê de Beyoncé, mas a cantora publicou, no perfil dela no Instagram, a imagem do vestido que usou para a ocasião, em tom vermelho e com detalhes em ouro.
Alguns vídeos da grande celebração da herdeira indiana estão sendo publicados nas redes sociais, inclusive da apresentação de Beyoncé.

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