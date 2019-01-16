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SAÚDE

Beto Barbosa vai retirar a bexiga e a próstata em cirurgia

Operação, que deve durar mais de dez horas, será realizada nesta quinta-feira (17)

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:25

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:25
Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram
Após anunciar o sucesso de seu tratamento contra um câncer na bexiga e na próstata, o cantor Beto Barbosa, 63, vai passar por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (17), no hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo.
A cirurgia é necessária e complementar ao tratamento contra o câncer, que o cantor vem se submetendo desde o ano passado, segundo informou a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL. Ele vai retirar a bexiga, a próstata e, talvez, parte da uretra. A cirurgia pode demorar mais de dez horas.
Ao longo de cinco meses, o cantor passou por internações e sessões de quimioterapia. Em dezembro, ele anunciou a sua volta aos palcos com um show em Fortaleza. "Hoje posso dizer que o susto passou e que estou com 99% de cura. Agradeço a Deus as orações dos fãs, imprensa, amigos e a equipe do Dr. Fernando Maluf", afirmou em vídeo divulgado na época.
Beto Barbosa, considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, é autor de "Adocica", disse que começou a sentir os sintomas no fim de 2017 e procurou, imediatamente, ajuda médica em Fortaleza, onde mora.
Antes de descobrir o câncer, um outro médico errou o diagnóstico e o tratava como uma simples infecção urinária. Sem sucesso no tratamento, decidiu vir a São Paulo, onde passou pro exames no hospital Albert Einstein e foi diagnosticado com os tumores.

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