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Efeito colateral

Beto Barbosa fala de quimioterapia: 'Estou me sentido bem'

Cantor está sentido algumas dores pelo corpo

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:48
Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram
A primeira sessão de Beto Barbosa já aconteceu - e sucedeu bem. Depois disso, o cantor voltou às redes sociais para falar sobre o assunto e agradecer o carinho dos fãs. 
"Consegui suportar bem as três primeiras doses. Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas, no geral, estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%", escreveu o cantor, que usa uma touca na cabeça, que serve para evitar a queda dos cabelos.
De acordo com o jornal Extra, o cantor, que foi diagnosticado com
câncer
na bexiga e na próstata, cumprirá a agenda de shows normalmente, desde que não ocorra queda da imunidade: "Não posso deixar de praticar exercícios aeróbicos e, principalmente, não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia e vitamina para que meu copo e minha mente se renove de alegria de cura. É claro que não vou poder dançar tanto, mas cantar de todo o coração para vocês eu prometo", disse Beto, que tem 73 anos.
Beto Barbosa aproveitou o texto para agradecer o carinho dos fãs: "Obrigado pelas orações e mensagens de apoio e solidariedade que recebi e continuo recebendo de vocês e da imprensa. Que Deus nos abençoe sempre com saúde e grandes vitórias. Amo vocês".

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