Beto Barbosa fala de quimioterapia: 'Estou me sentido bem'

Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram

Beto Barbosa já aconteceu - e sucedeu bem. Depois disso, o cantor voltou às redes sociais para falar sobre o assunto e agradecer o carinho dos fãs. A primeira sessão dejá aconteceu - e sucedeu bem. Depois disso, o cantor voltou às redes sociais para falar sobre o assunto e agradecer o carinho dos fãs.

"Consegui suportar bem as três primeiras doses. Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas, no geral, estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%", escreveu o cantor, que usa uma touca na cabeça, que serve para evitar a queda dos cabelos.

De acordo com o jornal Extra, o cantor, que foi diagnosticado com

na bexiga e na próstata, cumprirá a agenda de shows normalmente, desde que não ocorra queda da imunidade: "Não posso deixar de praticar exercícios aeróbicos e, principalmente, não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia e vitamina para que meu copo e minha mente se renove de alegria de cura. É claro que não vou poder dançar tanto, mas cantar de todo o coração para vocês eu prometo", disse Beto, que tem 73 anos.