Beto Barbosa deixa UTI: 'Falta pouco para voltar à vida normal'

11/02/2019 - Beto Barbosa se recupera após cirurgia para retirar a bexiga devido a um câncer Crédito: Instagram/@betobarbosa

O cantor Beto Barbosa deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Em janeiro, ele havia passado por uma cirurgia para retirada da bexiga após quimioterapia contra câncer no órgão, que se propagava para a região da próstata.

De volta a um quarto do hospital, ele publicou no Instagram um vídeo, neste sábado, 9, em que aparece fazendo exercício fisioterápico.

"Graças a Deus já estou no apartamento da Beneficência Portuguesa Mirante. Fisioterapia todos os dias para recuperar as perdas musculares. Faltando pouco para voltar à vida normal. Só vence na vida quem tem fé e não desiste. Deus sempre. Amo vocês", escreveu o cantor na legenda.

Na última quarta-feira, 6, Beto Barbosa comemorou a melhora na saúde e o fato de ter uma música na novela Verão 90, da Globo. "É com muita felicidade que tenho assistido a Verão 90, aqui na UTI da Beneficência Portuguesa Mirante. A alegria é geral!", escreveu no Instagram.

O cantor recebeu o diagnóstico de câncer na bexiga em julho do ano passado. Em novembro, ele compartilhou o momento em que realizou a última sessão de quimio.