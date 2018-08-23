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Alcoólatra

Ben Affleck vai para reabilitação após pedido de ex-mulher

Essa é a terceira vez que o ator será internado por vício em bebida alcoólica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 13:07

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 13:07

. Crédito: Reprodução/Instagram @radio27baldini
O ator Ben Affleck aceitou uma recomendação da ex-mulher Jennifer Garner e, agora, vai para uma clínica de reabilitação em Los Angeles, nos Estados Unidos. Terceira internação do ator, a primeira aconteceu em 2001, por vício em bebida alcoólica, e a segunda, em dezembro do ano passado. 
Desde sua separação de sua última ex-mulher, Lindsay Shookus, o ator de 46 anos estaria passando por dificuldades para se manter sóbrio. De acordo com informações da mídia americana, Ben mostrou sinais de consumo excessivo de álcool na última semana. 
A atriz Jennifer Garner, com quem Ben tem três filhas, foi à casa dele em Pacific Palisades, em
Los Angeles
, nesta quarta-feira (22) para oferecer ajuda. Ele, então, acatou o pedido dela para ir a uma clínica. 
De acordo com o jornal Extra, Garner e Affleck se separaram em 2014 e, em abril de 2017, a atriz pediu o divórcio, cuja papelada ainda não foi finalizada. Apesar do fim do relacionamento amoroso, eles ainda fazem parte da vida um do outro, principalmente por causa de seus três filhos, um menino de 6 anos e duas meninas de 9 e 12 anos.

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