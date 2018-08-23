Ben Affleck vai para reabilitação após pedido de ex-mulher

O atoraceitou uma recomendação da ex-mulher Jennifer Garner e, agora, vai para uma clínica deem Los Angeles, nos Estados Unidos. Terceira internação do ator, a primeira aconteceu em 2001, por vício em bebida alcoólica, e a segunda, em dezembro do ano passado.

Desde sua separação de sua última ex-mulher, Lindsay Shookus, o ator de 46 anos estaria passando por dificuldades para se manter sóbrio. De acordo com informações da mídia americana, Ben mostrou sinais de consumo excessivo de álcool na última semana.

De acordo com o jornal Extra, Garner e Affleck se separaram em 2014 e, em abril de 2017, a atriz pediu o divórcio, cuja papelada ainda não foi finalizada. Apesar do fim do relacionamento amoroso, eles ainda fazem parte da vida um do outro, principalmente por causa de seus três filhos, um menino de 6 anos e duas meninas de 9 e 12 anos.