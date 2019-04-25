Belo admite traição após Viviane e Gracyanne reviverem polêmica

Não está nada fácil ser Belo ultimamente. Depois de anos de matrimônio selado com Gracyanne Barbosa, alfinetadas da atual e da ex, Viviane Araújo, fizeram o rapaz ter que desenterrar uma história de traição do passado.
Ao colunista Leo Dias, o cantor confirmou que traiu Viviane. A informação tinha sido jogada no ar por Gracyanne em entrevista que a musa deu ao canal DedeLivery, no YouTube.
Segundo Leo Dias, Belo disse que não entende as indiretas que Viviane solta e considera a postura deselegante. "Eu nunca fiz nenhum mal a ela", disse, em entrevista ao colunista.