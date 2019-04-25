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"Tá puxado"

Belo admite traição após Viviane e Gracyanne reviverem polêmica

Com exclusividade ao colunista Leo Dias, Belo admitiu o vai e vem amoroso

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 14:54

Publicado em 

25 abr 2019 às 14:54
Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação
Não está nada fácil ser Belo ultimamente. Depois de anos de matrimônio selado com Gracyanne Barbosa, alfinetadas da atual e da ex, Viviane Araújo, fizeram o rapaz ter que desenterrar uma história de traição do passado
Ao colunista Leo Dias, o cantor confirmou que traiu Viviane. A informação tinha sido jogada no ar por Gracyanne em entrevista que a musa deu ao canal DedeLivery, no YouTube. 
Segundo Leo Dias, Belo disse que não entende as indiretas que Viviane solta e considera a postura deselegante. "Eu nunca fiz nenhum mal a ela", disse, em entrevista ao colunista. 

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