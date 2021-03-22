Bella Thorne é pedida em casamento após dar calote no OnlyFans

Bella Thorne posa com o noivo, Benjamin Mascolo Crédito: Reprodução

A atriz Bella Thorne, 23, acaba de ser pedida em casamento pelo cantor italiano Benjamin Mascolo, 27, com quem namora há cerca de dois anos. Thorne exibiu pelas redes sociais seu anel de diamantes. "Ela disse sim," escreveu ele num a publicação em que aparece ao lado da amada.

O artista também publicou um clipe da noiva sorrindo na frente de um coração gigante que dizia "B + B" com pétalas de rosa. "Obrigado por ser incrível, baby. Eu te amo muito", disse Mascalo.

De acordo com o casal, as celebrações devem acontecer em breve tanto na Itália quanto nos Estados Unidos.

O pedido acontece meses depois de a atriz ser envolvida em uma polêmica com o site sensual OnlyFans. A atriz, que faturou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,53 milhões no câmbio atual) em apenas um dia na plataforma, está sendo acusada de "calote".

Conhecida por ter estrelado séries no Disney Channel, ela já havia avisado que não publicaria conteúdo de nudez. Porém, capturas de tela vazadas na internet de conversas particulares da atriz com alguns de seus assinantes mostram que ela ofereceu um pacote de imagens em que aparecia sem roupa pelo valor de US$ 200 (cerca de R$ 1.106). Ela teria recebido o pagamento de diversas pessoas, mas não enviou as fotos sem roupa (apenas de lingerie).

O site recebeu diversas reclamações e decidiu limitar o valor do serviço de pay per view, que seria o oferecido por Bella, em US$ 50 (R$ 276). As gorjetas, por sua vez, passaram a ser de, no máximo, US$ 100 (R$ 553). Além disso, o pagamento só cai na conta dos criadores de conteúdo depois de 30 dias (antes eram apenas sete).

Em agosto de 2019, Bella Thorne anunciou sua entrada na indústria pornô como diretora do longa "Her & Him", lançado em um site de conteúdo adulto chamado PornHub.

Corey Price, vice-presidente da plataforma, disse que a produção era "uma representação modernista, sexualmente explícita de Romeu e Julieta, com dois amantes excêntricos que têm desejos sexuais desenfreados um pelo outro".

Apesar das críticas, Bella Thorne foi indicada a um prêmio pela criação e direção do longa pornô. A atriz já rebateu julgamentos na internet. "Se você acha que pornografia é desconfortável, lamento que se sinta assim, mas não faça com que outras pessoas se sintam desconfortáveis por estarem bem com ela", afirmou Thorne em suas redes sociais.