Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duque ou Lady

Bebê de Meghan Markle e Harry não terá título de príncipe ou princesa

Primeiro herdeiro do duque e duquesa de Sussex deve nascer na primavera inglesa de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 13:56

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 13:56

Príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, durante desfile em comemoração ao aniversário da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução Internet
O bebê real de Meghan Markle e Harry deve nascer na primavera inglesa de 2019, ou no período do outono no Brasil. O nome da criança, cujo sexo só será anunciado no nascimento, também não deve ser divulgado. As especulações em torno do assunto movimentam as casas de apostas locais. O que é sabido é que o bebê não terá título de príncipe ou princesa.
Por estar longe na linha de sucessão ao trono, mais especificamente na sétima posição, deve ter o título de Conde de Dumbarton, se for menino, e Lady Windsor-Mountbatten, ser for menina. As normas reais só conferem a hereditariedade do título à linhagem masculina. Já os filhos do príncipe William carregam o título de Príncipes de Cambridge.
A notícia da gravidez de Meghan Markle, anunciada nesta segunda-feira, 15, foi dada oficialmente pelo Palácio de Kensington. De acordo com informações da revista People, os integrantes da família real teriam reagido positivamente à notícia e estavam animados com a chegada do primeiro filho do duque e da duquesa de Sussex.
A mãe de Meghan, Doria Ragland, se pronunciou através da comunicação da realeza: A senhora Ragland está muito feliz com essa amável notícia e mal pode esperar para dar as boas-vindas ao seu primeiro (a) neto (a), diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados