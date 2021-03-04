BBB 21: Iggy Azalea posta vídeo de Pocah dançando no reality e lembra 'The Sims'

A cantora Pocah, no BBB 21 Crédito: Globo

A rapper australiana Iggy Azalea, 30, publicou em seu Twitter um vídeo da cantora brasileira Pocah, 26, dançando funk no BBB 21. Nas imagens postadas por ela, Pocah aparece fazendo uma espécie de quadradinho de oito no chão. "Eu como um SIM", disse a rapper em referência a uma posição de personagens do jogo "The Sims".

Me as a sim. https://t.co/D6jiJMJwpK — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) March 4, 2021

A conta de Pocah no Twitter repercutiu a lembrança e se mostrou bem contente. Em outra postagem, a equipe colocou um outro vídeo da sister dançando. "Planta faz isso", perguntou em referência ao rótulo atribuído a ela por outras pessoas.

LOL



could a plant do this, mommy? — POCAH 🍑 (@Pocah) March 4, 2021

A surpresa acontece duas semanas depois de Card B, outra rapper famosa pelo mundo, ter notado Pocah no reality brasileiro.

A cantora Pocah recebeu um elogio de Cardi B em fevereiro. A sister fez a coreografia do sucesso "WAP" (2020), uma colaboração de Cardi B e Megan Thee Stallion, durante a Festa do Líder de Karol Conká, que teve o tema ETs.

Ser notada por:

CARDI B - ✅

IGGY AZALEA - ✅

NICKI MINAJ - 𝕃𝕠𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘... https://t.co/2k7kDX1495 — POCAH 🍑 (@Pocah) March 4, 2021