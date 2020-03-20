Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Fala mal de todo mundo"

'BBB 20': ex-BBB Lucas Gallina detona capixaba Gizelly: 'Energia ruim'

Bonitão foi às redes sociais expor momento da capixaba Gizelly no 'BBB 20' e acusá-la de ser falsa com os colegas do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 10:04

Publicado em 20 de Março de 2020 às 10:04

O ex-BBB Lucas Gallina Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.gallina
Eliminado do "BBB 20", o ex-brother Lucas Gallina decidiu soltar o verbo sobre a capixaba dentro da edição 20 do reality da Globo. Segundo ele, Gizelly tem uma energia ruim e fala mal de todo mundo. 
As declarações foram feitas na tarde desta quinta (19) via Twitter do bonitão. 
"Rapaz! Sério que ninguém nota que essa mulher só faz isso na casa? Falar mal de todo mundo pelas costas 24 horas por dia para os outros. Como tem gente que é fã desse tipo de atitude? Gostariam de ter colega de trabalho, vizinha assim? Que energia ruim, cara! Credo!", escreveu ele. 

Veja Também

Coronavírus: apresentador da Globo respira com ajuda de aparelhos

Geisy diz que vibrador virou amigo de isolamento: "Explorar sexualmente"

Médico de Rafa Kalimann entrega procedimento para empinar bumbum

Em vídeo que ele divulgou de Gizelly e Mari conversando dentro da casa, é possível ver a advogada de Vitória falando com a esposa de Jonas Sulzbach que Flayslane só se aproximou dela por interesse porque ela já era famosa. "Porque você era famosa e eu não, vocês não estão entendendo, isso é oportunismo", acusou Gizelly.
No trecho, é possível observar, ainda, a negativa de Mari, que se recusa a acreditar na versão da capixaba. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados