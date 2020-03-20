'BBB 20': ex-BBB Lucas Gallina detona capixaba Gizelly: 'Energia ruim'

O ex-BBB Lucas Gallina Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.gallina

As declarações foram feitas na tarde desta quinta (19) via Twitter do bonitão.

"Rapaz! Sério que ninguém nota que essa mulher só faz isso na casa? Falar mal de todo mundo pelas costas 24 horas por dia para os outros. Como tem gente que é fã desse tipo de atitude? Gostariam de ter colega de trabalho, vizinha assim? Que energia ruim, cara! Credo!", escreveu ele.

Em vídeo que ele divulgou de Gizelly e Mari conversando dentro da casa, é possível ver a advogada de Vitória falando com a esposa de Jonas Sulzbach que Flayslane só se aproximou dela por interesse porque ela já era famosa. "Porque você era famosa e eu não, vocês não estão entendendo, isso é oportunismo", acusou Gizelly.

No trecho, é possível observar, ainda, a negativa de Mari, que se recusa a acreditar na versão da capixaba.