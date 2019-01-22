BBB 19: Vanderson terá que depor na delegacia por agressão e estupro

22/01/2019 - BBB19: Vanderson é acusado de assédio e estupro por mulheres no Acre Crédito: Reprodução/TV Globo

As tretas envolvendo o nome do participante do "BBB19", Vanderson, não pararam com a entrada dele na casa mais vigiada do país. As investigações contra o acriano seguem após três mulheres terem feito boletins de ocorrência acusando o brother de agressão física, estupro e importunação. Assim, o biólogo será interrogado ainda nesta semana.

De acordo com o jornal Extra, a pedido da delegada Juliana de Angelis, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco, no Acre, onde os registros foram feitos, a delegada Rita Salim, da Deam de Jacarepaguá (Rio de Janeiro), será a responsável pelo interrogatório. "Ele vai ser ouvido na delegacia", afirma Rita Salim, ao Extra, descartando a possibilidade de ir aos Estúdios Globo, onde fica a casa do "BBB".

"Vamos colher todas as informações para repassar à delegada de Rio Branco. Não temos mandado de prisão contra ele. Essa é uma fase de interrogatório", completou a delegada, dizendo que ele está sendo investigado e não condenado.

Segundo Juliana, uma das vítimas é ex-namorada e as outras duas são pessoas que ele não tinha relacionamento anterior. "Uma dessas (vítimas) o acusa de estupro. Estamos apurando como tudo aconteceu. O sexo pode ser consensual e, no decorrer do ato, a mulher pode não querer mais algo e acaba sendo obrigada a fazer. Isso, também, é entendido como estupro", explica.