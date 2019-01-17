'BBB 19': Danrley veta romance e elogia namorada fora da casa

BBB19: Danrley, do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Gshow

Se tem uma pessoa que diz que não vai se relacionar com ninguém dentro do BBB, este é o estudante carioca de ciências biológicas e vendedor de picolé Danrley, 19. O rapaz já disse logo de cara que tem uma namorada fora do reality e afastou qualquer possibilidade de romance.

Quem ficou feliz da vida com isso foi a namorada dele, Larissa Celestino, 18, com quem namora há três meses. Em entrevista ao GShow, ela confidenciou que estava aflita por não saber como seria o comportamento do amado na atração.

"Eu acompanhei o programa a noite toda com a família dele. Fiquei na expectativa para ver o que falaria a meu respeito. Quando ele falou, meu coração ficou em paz, chorei! Foi muito carinhoso, muito fofo. Toda a família ficou feliz", disse.

Ela completou: "Confio nele. Mas precisava que ele comentasse sobre mim lá dentro para ficar em paz ou que, pelo menos, falasse que namora. Fiquei mais confiante, mais tranquila."