Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor confinado

'BBB 19': Danrley veta romance e elogia namorada fora da casa

Danrley até fez uma revelação de que seria virgem

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2019 às 12:09
BBB19: Danrley, do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Gshow
Se tem uma pessoa que diz que não vai se relacionar com ninguém dentro do BBB, este é o estudante carioca de ciências biológicas e vendedor de picolé Danrley, 19. O rapaz já disse logo de cara que tem uma namorada fora do reality e afastou qualquer possibilidade de romance.
Quem ficou feliz da vida com isso foi a namorada dele, Larissa Celestino, 18, com quem namora há três meses. Em entrevista ao GShow, ela confidenciou que estava aflita por não saber como seria o comportamento do amado na atração.
"Eu acompanhei o programa a noite toda com a família dele. Fiquei na expectativa para ver o que falaria a meu respeito. Quando ele falou, meu coração ficou em paz, chorei! Foi muito carinhoso, muito fofo. Toda a família ficou feliz", disse.
Ela completou: "Confio nele. Mas precisava que ele comentasse sobre mim lá dentro para ficar em paz ou que, pelo menos, falasse que namora. Fiquei mais confiante, mais tranquila."
No programa, Danrley até fez uma revelação de que seria virgem, o que causou um certo espanto por parte de alguns participantes. Mas, segundo Larissa, tudo não passa de uma piada. "Dava para ver que era uma ironia, mas as pessoas não entenderam. Temos uma vida sexual ativa", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados