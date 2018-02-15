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'BBB 18': Lucas fala sobre a noiva: 'Ela não vai estar mais lá'

Enquanto uns sofrem por amor, Gleici recebe um 'chega mais' de Wagner, que a deixou com um sorriso de orelha a orelha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:35

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:35

"BBB 18": Lucas fala sobre a noiva: "Ela não vai estar mais lá" Crédito: Reprodução/TV Globo
O empresário Lucas, do "Big Brother Brasil 18", está preocupado com seu futuro amoroso pós-BBB. Isso porque na noite desta quarta-feira (14), o modelo manifestou algumas preocupações enquanto chorava em um canto da casa mais vigiada do Brasil. "Eu seu que eu tive muitas atitudes erradas aqui, e não tem como apagar o passado. Dancei, abracei, fiz... Eu entrei aqui, botei minha vida em jogo para estar aqui, e a minha noiva eu tenho certeza de que ela não vai estar mais lá. Ela tem todo o direito de não me querer mais", alertou.
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O assunto surgiu depois de Nayara e Diego irem até o quarto em que Lucas estava. Ela disse que foi conversar com o escritor sobre o assunto que sempre teve com o empresário, mas escuta: "Eu não estava bem por tudo como estava, a festa acabou para mim quando ela veio me falar, quando ela falou do Caruso. Ele não gostar de mim, não tem problema. Ele pode me chamar do que ele quiser, ele só não tem o direito de falar da minha noiva. Tem muita coisa em jogo". Nesse ponto, Lucas já chorava enquanto tentava falar.
WAGNER PARA GLEICI: "VAMOS DEITAR?"
Sabe aquele clima de romance que não pode faltar em uma boa edição do BBB? Então, ele chegou. Com tudo, Wagner - depois da festa da noite desta quarta-feira (14) - chegou para Gleici e disparou: "Vamos deitar?". Depois disso, os dois deram um forte abraço e Wagner dá um "chega mais" na sister, que voltou para a festa sorrindo.
"BBB 18": Wagner dá "chega mais" em Gleici Crédito: Reprodução/TV Globo
Mas a história não começou por aí. Pouco antes, os dois tiveram um longo papo na sala da cas, e o brother fez carinho no braço de Gleici, com direito a beijinho na mão dela.

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