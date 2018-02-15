'BBB 18': Lucas fala sobre a noiva: 'Ela não vai estar mais lá'

O empresário Lucas, do, está preocupado com seu futuro amoroso pós-BBB. Isso porque na noite desta quarta-feira (14), o modelo manifestou algumas preocupações enquanto chorava em um canto da casa mais vigiada do Brasil. "Eu seu que eu tive muitas atitudes erradas aqui, e não tem como apagar o passado. Dancei, abracei, fiz... Eu entrei aqui, botei minha vida em jogo para estar aqui, e a minha noiva eu tenho certeza de que ela não vai estar mais lá. Ela tem todo o direito de não me querer mais", alertou.

O assunto surgiu depois de Nayara e Diego irem até o quarto em que Lucas estava. Ela disse que foi conversar com o escritor sobre o assunto que sempre teve com o empresário, mas escuta: "Eu não estava bem por tudo como estava, a festa acabou para mim quando ela veio me falar, quando ela falou do Caruso. Ele não gostar de mim, não tem problema. Ele pode me chamar do que ele quiser, ele só não tem o direito de falar da minha noiva. Tem muita coisa em jogo". Nesse ponto, Lucas já chorava enquanto tentava falar.