'BBB 18': Lucas e Jéssica se masturbam durante festa

Lucas ainda não parou de se lamentar pelos "erros", como ele mesmo diz, que cometeu desde o início do, quando chegou até a assumir que se sentia atraído pela sister Jéssica. Ainda nesta semana, ele "chorou as pitangas" com colegas da casa. O motivo? Descobrimos: ele e Jéssica se masturbaram deitados na cama de um dos quartos.

Na quinta-feira (15), Jéssica e Paula conversaram na cozinha da casa - local em que "tudo acontece", inclusive - e a morena disse que sonhou com a loira beijando Lucas. Jéssica não se aguentou e disparou: "Amiga, ontem eu entreguei, viu? Não gosto nem de falar, mas assim... Eu fico arrepiada. Eu preciso, mas eu não consigo". A conversa acabou por aí, mas nas redes sociais não se falava de outra coisa.