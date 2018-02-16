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E a noiva?

'BBB 18': Lucas e Jéssica se masturbam durante festa

O brother está se lamentando nos quatro cantos da casa, e tem medo de a namorada não o querer mais após o reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 14:21

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 14:21

"BBB 18": Lucas e Jéssica se masturbam durante festa Crédito: Reprodução/TV Globo
Lucas ainda não parou de se lamentar pelos "erros", como ele mesmo diz, que cometeu desde o início do "Big Brother Brasil 18", quando chegou até a assumir que se sentia atraído pela sister Jéssica. Ainda nesta semana, ele "chorou as pitangas" com colegas da casa. O motivo? Descobrimos: ele e Jéssica se masturbaram deitados na cama de um dos quartos. 
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Na quinta-feira (15), Jéssica e Paula conversaram na cozinha da casa - local em que "tudo acontece", inclusive - e a morena disse que sonhou com a loira beijando Lucas. Jéssica não se aguentou e disparou: "Amiga, ontem eu entreguei, viu? Não gosto nem de falar, mas assim... Eu fico arrepiada. Eu preciso, mas eu não consigo". A conversa acabou por aí, mas nas redes sociais não se falava de outra coisa. 
Os internautas, que nunca perdoam, compartilharam um vídeo em que os dois conversam em meias palavras sugerindo que de fato de masturbaram, de acordo com publicação do Extra. No diálogo, a personal trainer disse estar com vergonha, e o empresário responde falando que nem conseguiu lavar a mão depois de ficarem juntos. Ela, contrapôs: "Eu tive que pôr minha roupa para lavar até". Assista: 

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