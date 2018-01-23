'BBB 18': internautas acusam Ayrton de abusar da filha

Brother Ayrton é acusado de abusar da filha no "BBB 18" Crédito: Reprodução/Instagram @ligadanosfamososf

Ayrton Lima, de 56 anos, é o patriarca da família Lima, que entrou no "Big Brother Brasil 18" na noite desta segunda-feira (22). Ele, ainda no segundo dia de reality, é acusado de abusar da própria filha, Ana Clara, de 20 anos, dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No confinamento, até agora, estão apenas os quatro integrantes da família: Ayrton, o pai; Eva, a mãe; Ana Clara, a filha; e Jorge, o sobrinho do casal. Na noite desta terça (23) é que os outros 16 participantes do jogo entram na casa.

Dos quatro da família, apenas dois ficarão no programa e o público escolherá, por meio de voto, quem são os que saem do jogo.

Em um vídeo, o homem aparece deitado no colo da filha fazendo movimentos sugestivos com o quadril, enquanto a menina permanece deitada. Assista: