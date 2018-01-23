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Beijou a menina

'BBB 18': internautas acusam Ayrton de abusar da filha

Homem foi flagrado beijando a filha na boca e deitado em cima dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 20:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 20:05

Brother Ayrton é acusado de abusar da filha no "BBB 18" Crédito: Reprodução/Instagram @ligadanosfamososf
Ayrton Lima, de 56 anos, é o patriarca da família Lima, que entrou no "Big Brother Brasil 18" na noite desta segunda-feira (22). Ele, ainda no segundo dia de reality, é acusado de abusar da própria filha, Ana Clara, de 20 anos, dentro da casa mais vigiada do Brasil. 
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No confinamento, até agora, estão apenas os quatro integrantes da família: Ayrton, o pai; Eva, a mãe; Ana Clara, a filha; e Jorge, o sobrinho do casal. Na noite desta terça (23) é que os outros 16 participantes do jogo entram na casa.
Dos quatro da família, apenas dois ficarão no programa e o público escolherá, por meio de voto, quem são os que saem do jogo.
Em um vídeo, o homem aparece deitado no colo da filha fazendo movimentos sugestivos com o quadril, enquanto a menina permanece deitada. Assista:
Em outra gravação, feita na festa da noite desta segunda-feira (22), Ayrton beija a menina na boca. Confira:

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