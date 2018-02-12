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Revoltada

'BBB 18': emparedada, Ana Paula contra Mahmoud: 'Que ódio desse cara'

A bruxinha está revoltada que levou 7 votos dos colegas da casa para o paredão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:28

"BBB 18": emparedada, Ana Paula contra Mahmoud: "Que ódio desse cara" Crédito: Reprodução/TV Globo
A sister Ana Paula está de novo no paredão do "Big Brother Brasil 18". Polêmica por já ter se declarado a bruxinha desta edição, ela divide a berlinda com a família Lima e Paula. Acontece que ela ficou revoltada por ter levado 7 votos para ser indicada à possível eliminação pelos colegas, tanto que ela nem quis conversar mais com nenhum brother. 
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Foi Lucas que procurou Ana Paula. "Talvez você pense que eu não sou um cara honesto, mas minha consciência tá tranquila. Não conspirei nem perguntei o voto de ninguém. Meu maior medo é que parecesse uma conspiração, mas as pessoas lá fora viram minha justificativa", justificou (ou tentou, pelo menos) o empresário. 
Ana Paula não conseguiu tirar a pulga de trás da orelha e reclamou do restante da casa: "Se eu não fosse tão burra, eles não teriam votado em mim assim. Eu virei alvo deles, na cabeças deles, e vai ser assim até o fim, até eles conseguirem me tirar", avaliou. 
Para ela, o fato do mal-estar com Mahmoud a prejudicou no reality, já que os dois enfrentam problemas desde a primeira semana dentro da casa. "Que ódio desse cara, meu Deus do céu. O que eu fiz para ele?", questionou. "O que me deixa mais chateada é que a perseguição não é deles, é do Mahmoud. Eles não têm nada contra mim e foram atrás do cara. Virei alvo de sete pessoas, sendo que eu era de uma só, por uma coisa que eu nem fiz, e aí ele fez a cabeça... Eu estou muito chateada porque eu não fiz nada para ninguém", completou. 
"As nossas ações têm reações.Você está nesse papel não é por acaso. De certa forma você se colocou nesse papel, pela sua personalidade. Não tem como fugir. É isso", refletiu Diego com a bruxa.

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