"BBB 18": emparedada, Ana Paula contra Mahmoud: "Que ódio desse cara" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18". Polêmica por já ter se declarado a bruxinha desta edição, ela divide a berlinda com a família Lima e Paula. Acontece que ela ficou revoltada por ter levado 7 votos para ser indicada à possível eliminação pelos colegas, tanto que ela nem quis conversar mais com nenhum brother. A sister Ana Paula está de novo no paredão do. Polêmica por já ter se declarado a bruxinha desta edição, ela divide a berlinda com a família Lima e Paula. Acontece que ela ficou revoltada por ter levado 7 votos para ser indicada à possível eliminação pelos colegas, tanto que ela nem quis conversar mais com nenhum brother.

Foi Lucas que procurou Ana Paula. "Talvez você pense que eu não sou um cara honesto, mas minha consciência tá tranquila. Não conspirei nem perguntei o voto de ninguém. Meu maior medo é que parecesse uma conspiração, mas as pessoas lá fora viram minha justificativa", justificou (ou tentou, pelo menos) o empresário.

Ana Paula não conseguiu tirar a pulga de trás da orelha e reclamou do restante da casa: "Se eu não fosse tão burra, eles não teriam votado em mim assim. Eu virei alvo deles, na cabeças deles, e vai ser assim até o fim, até eles conseguirem me tirar", avaliou.

Para ela, o fato do mal-estar com Mahmoud a prejudicou no reality, já que os dois enfrentam problemas desde a primeira semana dentro da casa. "Que ódio desse cara, meu Deus do céu. O que eu fiz para ele?", questionou. "O que me deixa mais chateada é que a perseguição não é deles, é do Mahmoud. Eles não têm nada contra mim e foram atrás do cara. Virei alvo de sete pessoas, sendo que eu era de uma só, por uma coisa que eu nem fiz, e aí ele fez a cabeça... Eu estou muito chateada porque eu não fiz nada para ninguém", completou.