'BBB 18': em festa, Breno beija Paula e Lucas sensualiza

Aquela história de beija não beija segue firme entre os "amigos" do. Mesmo com o jogo, em que os brothers passavam um papel de boca em boca com um selinho, a química de Wagner e Gleici não acompanhou o mesmo ritmo. Apesar de ela ainda ter provocado na hora do selinho, o jogador se manteve firme no foco de mantê-la como amiga.