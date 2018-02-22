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Ousados

'BBB 18': em festa, Breno beija Paula e Lucas sensualiza

Jéssica para Lucas: 'Estou tremendo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 12:42

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 12:42

"BBB 18": em festa, Breno beija Paula e Lucas sensualiza Crédito: Reprodução/TV Globo
Furou o olho de Ana Clara? Aí fica por sua conta, mas que Paula arrancou um beijo de Breno, isso é fato. Os dois se renderam ao romance depois de um jogo que os brothers inventaram no meio da festa da noite desta quarta-feira (21). Embalados pela brincadeira, Lucas e Jéssica também esquentaram o clima no quarto.
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É que os dois, deitados juntos, quase de beijaram e Jéssica chegou a alertar: "Estou tremendo". Antes disso, eles conversavam sobre os possíveis vencedores da próxima prova do líder: "Se eu não ganhar, tu ganha, está bom? Disse ela. Lucas rebateu: "Eu vou ganhar a prova".
E antes de tudo isso, ainda na festa, o empresário sensualizou na dança para quem quisesse ver. 
"BBB 18": em festa, Breno beija Paula e Lucas sensualiza Crédito: Reprodução/TV Globo
AMIGOS? AMIGOS!
Aquela história de beija não beija segue firme entre os "amigos" do "Big Brother Brasil 18". Mesmo com o jogo, em que os brothers passavam um papel de boca em boca com um selinho, a química de Wagner e Gleici não acompanhou o mesmo ritmo. Apesar de ela ainda ter provocado na hora do selinho, o jogador se manteve firme no foco de mantê-la como amiga.

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