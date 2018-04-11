'BBB 18': Breno diz que Ana Clara não está acrescentando no jogo

"A Ana Clara não está acrescentando muito no jogo", disparou Breno no, depois da volta de Kaysar do paredão e Jéssica eliminada. Ele se irritou com a postura de Ayrton com o sírio depois de ele deixar a berlinda. "O Papito (Ayrton) é burro. Deixa ele. Quer pensar assim, pensa", comentou com Paula.

Isso porque Ayrton foi falar com Kaysar depois de o garçom ter sido anunciado como quem não havia sido eliminado. "O Breno gosta de Você. Ele votou em você, mas ele gosta de você. As pessoas aqui gostam de você", disse o patriarca da Família Lima ao sírio.