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'BBB 18': Breno diz que Ana Clara não está acrescentando no jogo

Arquiteto se irritou com postura de Ayrton com Kaysar e soltou farpas contra alguns jogadores

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 12:38
"BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
"A Ana Clara não está acrescentando muito no jogo", disparou Breno no "Big Brother Brasil 18", depois da volta de Kaysar do paredão e Jéssica eliminada. Ele se irritou com a postura de Ayrton com o sírio depois de ele deixar a berlinda. "O Papito (Ayrton) é burro. Deixa ele. Quer pensar assim, pensa", comentou com Paula. 
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Isso porque Ayrton foi falar com Kaysar depois de o garçom ter sido anunciado como quem não havia sido eliminado. "O Breno gosta de Você. Ele votou em você, mas ele gosta de você. As pessoas aqui gostam de você", disse o patriarca da Família Lima ao sírio. 
Kaysar do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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