'BBB 18': Ayrton aposta que Jéssica sera eliminada

A princesa ou o papagaio? E não estamos falando de contos de fadas aqui. É que o novo paredão doé entre Jéssica e Kaysar. A madrugada desta terça-feira (10) na casa foi tranquila, mas as conversas entre os grupos passearam nas especulações de quem será o eliminado.

Ayrton, enquanto estava com Ana Clara e Gleici, aposta em Jéssica, retrucando a estudante de psicologia, que acredita que a personal pode voltar: "Volta não", disse ele.

Pouco depois disso, Gleici admitiu sobre Kaysar: "Eu converso muito com ele. Ele já me falou que eu sou a pessoa que ele mais conversou sobre a vida dele". Ela também falou sobre Paula e alertou que acha que ela a escolheria para o paredão se fosse a líder da vez.