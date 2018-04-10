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'BBB 18': Ayrton aposta que Jéssica sera eliminada

Apesar da madrugada tranquila, a casa mais vigiada do Brasil agitou os papos sobre paredão

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:43
Ana Clara e Ayrton no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
A princesa ou o papagaio? E não estamos falando de contos de fadas aqui. É que o novo paredão do "Big Brother Brasil 18" é entre Jéssica e Kaysar. A madrugada desta terça-feira (10) na casa foi tranquila, mas as conversas entre os grupos passearam nas especulações de quem será o eliminado. 
Ayrton, enquanto estava com Ana Clara e Gleici, aposta em Jéssica, retrucando a estudante de psicologia, que acredita que a personal pode voltar: "Volta não", disse ele. 
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Pouco depois disso, Gleici admitiu sobre Kaysar: "Eu converso muito com ele. Ele já me falou que eu sou a pessoa que ele mais conversou sobre a vida dele". Ela também falou sobre Paula e alertou que acha que ela a escolheria para o paredão se fosse a líder da vez. 
Gleici do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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