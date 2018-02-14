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'BBB 18': Ana Paula é eliminada com quase 90% dos votos

Ela ostenta agora título de ser a mais rejeitada da história do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 12:22

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 12:22

"BBB 18": Ana Paula é eliminada com quase 90% dos votos Crédito: Reprodução/TV Globo
Não deu para Ana Paula, a bruxinha do "Big Brother Brasil 18": ela foi a terceira eliminada do reality na noite desta terça-feira (13) com 89,85% dos votos - recorde do índice de rejeição da história do BBB. Ela havia recebido 7 votos no confessionário dos colegas para deixar a casa. Ana Paula, que enfrentou a família Lima e Paula no paredão, até tinha manifestado revolta com tantas indicações para sair do programa. 
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Em entrevista durante o programa "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (14), ela alegou que uma semana parece uma eternidade dentro da casa e tudo lá é muito intenso. "Eu fiquei muito doente lá dentro. Ainda tô com muita garganta doída, várias aftas, afetou minha saúde totalmente", diz, até se referindo aos desentendimentos que travou com alguns brothers.

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