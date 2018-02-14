'BBB 18': Ana Paula é eliminada com quase 90% dos votos

Não deu para Ana Paula, a bruxinha do: ela foi a terceira eliminada do reality na noite desta terça-feira (13) com 89,85% dos votos - recorde do índice de rejeição da história do BBB. Ela havia recebido 7 votos no confessionário dos colegas para deixar a casa. Ana Paula, que enfrentou a família Lima e Paula no paredão,

Em entrevista durante o programa "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (14), ela alegou que uma semana parece uma eternidade dentro da casa e tudo lá é muito intenso. "Eu fiquei muito doente lá dentro. Ainda tô com muita garganta doída, várias aftas, afetou minha saúde totalmente", diz, até se referindo aos desentendimentos que travou com alguns brothers.